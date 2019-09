4 settembre 2019- 19:56 Governo: Renzi, 'Salvini? da oggi si chiama Passato'

Roma, 4 set. (AdnKronos) - "Un mese fa il Ministro dell'Interno Salvini chiedeva 'pieni poteri' per andare a elezioni, da solo, contro tutti. Lo faceva in spiaggia, tra cubiste e mojiti, senza alcun riguardo alle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e delle altre Istituzioni". Lo scrive Matteo Renzi su twitter. "Mentre Salvini esprimeva questi raffinati concetti, il suo consigliere economico Borghi ipotizzava l'uscita dall'euro, il suo collaboratore Savoini chiedeva tangenti sul petrolio russo, i suoi post educavano all'odio e alla violenza verbale. Donne e uomini fuggiti dalla fame e dalla guerra venivano trattenuti in condizioni disumane in mare. L'Europa era considerata il nemico numero uno da abbattere e Paesi storicamente amici venivano quotidianamente attaccati dalla stucchevole retorica di Salvini"."Sembrava impossibile ma nel giro di un mese, grazie al contributo di tanti, questo fenomeno che qualcuno chiamava populismo, che qualcuno chiamava sovranismo, che qualcuno chiamava salvinismo ha un nuovo nome. Adesso Salvini si chiama Passato", conclude.