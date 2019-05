28 maggio 2019- 17:28 Governo: Renzi, 'Salvini non manterrà promesse, flat tax è fake news'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Salvini ha promesso un sacco di cose e ora vediamo se sarà capace di mantenere gli impegni e le promesse. Io dico di no. Dice che vuole mettere mano al fisco. Occhio che vi sta per fregare! Intanto toglie 80 euro e poi aumenterà l'Iva per cui la Flat tax è una fake news. Si tratta solo di attendere". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.