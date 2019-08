26 agosto 2019- 21:07 **Governo: Renzi, 'Salvini ossessionato da me, relax ex-ministro e omonimo'**

Roma, 26 ago. (AdnKronos) - "Ascoltando la conferenza stampa del prossimo ex ministro dell'Interno ho come l'impressione che Salvini sia leggermente ossessionato da me. E dire che questo caos l'ha fatto tutto da solo. Relax, omonimo #NoTax #NoIva". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.