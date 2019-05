28 maggio 2019- 17:29 Governo: Renzi, 'tra 4-5 mesi Salvini si sgonferà come Di Maio'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Occorreranno 4-5 mesi ma si sgonfierà anche il palloncino di Salvini come quello di Di Maio". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb. "Prima o poi l'incantesimo della narrazione di Salvini si rivelerà come tale, un incantesimo appunto. La sua parabola è destinata a esaurirsi nel giro di qualche mese".