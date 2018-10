8 ottobre 2018- 13:01 Governo: Renzi, Tria zittito da portavoce che autorevolezza può avere?

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "L’immagine della settimana è quella del ministro Tria, l’uomo dei conti e dell’economia, che dopo una surreale conferenza stampa in cui si parla dei conti dello Stato viene avvicinato dai giornalisti per alcune domande ma mentre sta per parlare viene bloccato da una gentile signora e accompagnato all’uscita". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."Quella signora è nello staff di comunicazione di Palazzo Chigi. Ora l’idea che un semplice portavoce o un comunicatore blocchi il ministro dell’economia in sala stampa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Guardate il video. E ditemi che autorevolezza sui mercati può avere il ministro zittito persino dall’altrui portavoce", conclude.