20 maggio 2019- 21:04 Governo: ripreso Cdm, sul tavolo dl famiglia e sicurezza bis

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Dopo una breve riunione durata venti minuti appena nel pomeriggio, è ripreso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, tra le altre cose, il dl sicurezza bis voluto da Matteo Salvini e il decreto famiglia e natalità scritto da Luigi Di Maio. Ma entrambi i provvedimenti, salvo improbabili colpi di scena, dovrebbero approdare sul tavolo solo per un primo esame delle norme, dunque non per ottenere il disco verde. All'odg figurano anche le intese sulle autonomie, ma pure su questo fronte il Cdm dovrebbe limitarsi ad aggiornare l'iter del provvedimento. E' più probabile, anche se non scontato, che il Consiglio dei ministri proceda con le attese nomine del nuovo Ragioniere generale dello Stato e del neo Comandante della Guardia di finanza. Al vertice delle Fiamme gialle figura in pole il generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana, con meno chance corre anche il generale Edoardo Valente. Per la Ragioneria dello Stato potrebbe invece spuntarla Biagio Mazzotta, molto vicino a Daniele Franco, da oggi nel direttorio di Bankitalia.