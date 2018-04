16 aprile 2018- 19:18 GOVERNO: ROSATO, PER PD NO NOVITà, SPETTA A LEGA E M5S FARE PASSI

Roma, 16 apr. (AdnKronos) - "Il Pd è l'unico partito in cui c'è ancora una dialettica interna ma la nostra Direzione ha detto che noi siamo alternativi sia al M5S che alla Lega e mi sembra che non ci sia alcun elemento che possa aver cambiato la nostra opinione". Lo dice Ettore Rosato del Pd a Radio 105."Penso che il presidente Mattarella abbia in mente un percorso e farà un passo visto che, chi dice di aver vinto le elezioni, passi non ne sta facendo. Occorre scongelare un po' di veti. Se si procede solo a forza di veti è ovvio che ci sia uno stallo", aggiunge.