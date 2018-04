16 aprile 2018- 18:09 GOVERNO: ROSATO, SALVINI ARROGANTE, DICA COSA VUOL FARE E CON CHI

Roma, 16 apr. (AdnKronos) - "Si è preso oltre 40 giorni, ma ancora non gli bastano. Adesso Salvini ci avvisa che, dopo le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia, vuole altri 15 giorni. Arriveremmo così alle soglie dell’estate, anche perché poi ci sono le amministrative e anche lì vengono prima gli interessi della Lega e poi l’Italia". Lo scrive su Facebook il vicepresidente Pd della Camera, Ettore Rosato. "Ma non è questione di tempo, quello è nelle mani del Presidente della Repubblica, e nemmeno di cosa accade nel Paese, per fortuna a Palazzo Chigi c’è ancora Gentiloni. È un problema di arroganza, di chi forte del suo 17% pensa sia diventato il 100% e pretende di fare delle istituzioni quello che vuole". "Meglio che Salvini esca dalla modalità campagna elettorale e ci dica con chi vuole governare e soprattutto cosa vuole fare. Tutto il resto è solo prendere in giro gli italiani", conclude.