27 aprile 2018- 18:35 Governo: Rosato, stop Lega e ok riforme Renzi, pre-condizione a M5S

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Ci sono due precondizioni" nel confronto con i 5 Stelle, "la prima è quella che loro considerino chiuso il dialogo con la Lega e la seconda è che considerino la stagione delle riforme del Pd un elemento positivo per questo Paese. Se ciò non fosse per noi non sarebbe possibile fare un governo con chi considera quei 5 anni" in modo negativo e "vuole smontare le cose fatte dal centrosinistra". Lo ha detto Ettore Rosato del Pd a Carta Bianca.