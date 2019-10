18 ottobre 2019- 20:10 **Governo: Rosato, 'ultimatum? non drammatizziamo'**

Firenze, 18 ott. (Adnkronos) - "Ultimatum? Non drammatizzrei in questo modo. I 5 Stelle hanno chiesto un incontro, facciamolo". Ettore Rosato risponde così all'Adnkronos in merito alle tensione interne alle maggioranza, con M5S che chiede un vertice di maggioranza sulla manovra e Dario Franceschini che avverte 'un ultimatum al giorno leva il governo di torno'. "Ribadisco, non drammatizziamo e comunque da parte nostra nessun ultimatum al governo. Il punto è che c'è un pezzo della maggioranza che chiede alcune modifiche nella manovra. Noi lo avremmo fatto in commissione, oggi i 5 Stelle chiedono un vertice di maggioranza e lo fa peraltro anche su punti che noi abbiamo sollevato sin dall'inizio, sia pubblicamente che in Cdm, come il tetto al contante".