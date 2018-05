2 maggio 2018- 19:18 Governo: Rosato, voto? Mattarella ha cartucce per evitarlo

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Penso che il presidente Mattarella abbia molte cartucce per evitare un voto che non servirebbe al Paese". Lo dice Ettore Rosato a Radio 105. "Salvini sente Renzi? Questo lo dice Di Maio", aggiunge il vicepresidente della Camera. Quanto alla Direzione Pd di domani osserva: "Stiamo discutendo come è normale. Del resto siamo l'unico partito che lo fa...".