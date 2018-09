30 settembre 2018- 11:39 Governo: Rotondi, Viminale gestito non in quadro garanzia

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Oggi Rivoluzione cristiana si scioglie. Alle 12 all’hotel delle Nazioni ho convocato il Consiglio nazionale per sospendere formalmente le attività e riattivare la denominazione ‘Democrazia cristiana’ in vista degli ‘Stati generali della Dc ‘ di novembre. Sottoporrò ai consiglieri anche l’opportunità di una iniziativa verso il Quirinale per sottolineare la criticità di una gestione del Viminale fuori del tradizionale quadro di garanzia di quella istituzione". Lo dice Gianfranco Rotondi, presidente Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.