26 aprile 2018- 18:26 Governo: Rotta, per Fico esito positivo? Pd non si svende

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Se Fico si accontenta buon per lui. Noi la vediamo in maniera molto diversa e lo esprimeremo in modo chiaro e netto nel corso della Direzione". Lo dichiara in una nota stampa la deputata del Pd Alessia Rotta."Ritengo, infatti, non vi sia nulla di positivo nel sottoscrivere un accordo con chi fino a ieri era contro le riforme, l'euro, i vaccini e i diritti civili e che è pronto a stravolgere e svendere il suo programma, proprio a partire dal reddito di cittadinanza, pur di sedersi sulla poltrona di Palazzo Chigi. Noi non siamo fatti così e non svenderemo in nessun modo le riforme fatte e i nostri valori per fare un governo ad ogni costo", conclude la deputata dem.