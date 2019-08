22 agosto 2019- 17:32 Governo: Rotta, 'Salvini capitan codardo'

Roma, 22 ago. (AdnKronos) - "Quello che non è interessato alla poltrona (ma non ha ancora lasciato quella del Viminale) ha appena offerto un accordo ai grillini con Di Maio premier per la più mesta marcia indietro che memoria ricordi. Capitan Codardo e basta. #consultazioni #Quirinale #CrisiDiGoverno". Lo scrive su twitter Alessia Rotta del Pd.