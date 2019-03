7 marzo 2019- 12:36 Governo: Ruggieri, 'ha sempre ragione Berlusconi'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “La vita del presidente Berlusconi è molto noiosa: ha sempre ragione lui”. Lo afferma Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, commentando l'intervista del leader di Forza Italia a Qn. “Agli elettori di centrodestra -aggiunge- avevamo promesso la flat tax per tutti, e ci ritroviamo più tasse, con cui pagare il reddito di cittadinanza ai rom e al clan Spada. Volevamo la Tav e più infrastrutture, e ci ritroviamo un balletto penoso consumato a braccetto di chi dice che siamo fatti al 90% di acqua, come le meduse e che il crollo del ponte Morandi era una ‘favoletta’". "Volevamo più lavoro, e ci troviamo il decreto dignità che complica la vita a chi il lavoro lo cerca, a chi lo ha e se lo vuole tenere, e a chi lo offre, cioè quelli che il governo chiama ‘prenditori’. Volevamo più velocità nei processi e meno protagonismo di certi magistrati, e ci ritroviamo la prescrizione sine die, quindi processi eterni contro gli innocenti ingiustamente accusati, contro le vittime che vedranno anni dopo il loro risarcimento, e a favore di colpevoli che andranno più tardi in carcere. Il tutto, con Davigo che applaude. Qualcuno prima o poi -conclude Ruggieri- presenterà il conto, eccome”.