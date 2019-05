30 maggio 2019- 20:50 Governo: Russo (M5S), 'sostegno a Tofalo e Trenta'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - “Apprendo da alcune agenzie che ‘fonti del Movimento 5 stelle’ avrebbero riferito di una presa di distanza da parte della commissione di cui faccio parte rispetto ad alcune dichiarazioni del sottosegretario Tofalo. Ritengo che nei periodi difficili sia necessario lavorare compatti ed invito apertamente tutti ad abbassare i toni e a concentrarsi sulle sfide che abbiamo davanti”. Lo afferma Giovanni Russo, capogruppo M5S in commissione Difesa della Camera. “Il mio sostegno –aggiunge- va ad Angelo, che conosco da anni e che lavora da sempre per il bene del Paese e del movimento con competenza e rispetto delle Istituzioni. In questo momento non penso sia intenzione o interesse di nessuno di noi attaccare il ministro Trenta che con grande abnegazione sta svolgendo un delicatissimo lavoro".