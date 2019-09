19 settembre 2019- 09:52 Governo: Rutelli, 'Italia viva indebolisce Conte'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Renzi ha talento ma non la capacità di guidare un gioco di squadra e formare gruppi dirigenti. Nei fatti il posizionamento renziano va a indebolire Conte, se per esistere dovrà marcare le differenze". Lo dice Francesco Rutelli, in un'intervista a 'La Repubblica'.