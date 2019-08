22 agosto 2019- 17:57 Governo: Sala, 'non sono così sicuro che si vada a un nuovo esecutivo' (2)

(AdnKronos) - "Non voglio essere né pessimista, né ottimista; nella giornata di oggi non sto vedendo grossi passi avanti rispetto a un nuovo governo, oggi sono un po' perplesso vediamo cosa succede", sottolinea Sala per la prima volta al Meeting di Rimini nella veste di sindaco. Per il primo cittadino il nuovo esecutivo deve avere un arco temporale "di almeno tre anni", per affrontare tematiche di ampio respiro. "Pensiamo ad esempio a come affrontare il tema fiscale: o crediamo che si possa mettere una flat tax al 15%, basta crederci, oppure se si vuol fare una seria riforma fiscale serve un sacco di tempo, oggi il 75% delle tasse vengono pagate dalla classe media poi c'è un'evasione incredibile". Oppure sul fronte degli immobili non utilizzati "è possibile che non si possano in qualche modo vendere? Io dico che non è così, ma ci vuole tempo. Se deve essere un governo da un anno lasciamo perdere".