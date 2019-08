23 agosto 2019- 12:50 **Governo: Salvini a M5S, 'ma davvero volete esecutivo con partito Bibbiano?'**

Roma, 23 ago. (AdnKronos) - "Pensano di fregare Salvini, ma fregano gli italiani. Stare all'opposizione è più comodo e più facile". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "Lo dirò agli amici dei 5 stelle: 'ma veramente volete riportare al potere Renzi, la Boschi. Lotti? Quello che definivano il partito di Bibbiano, di Banca Etruria, della spartizione delle poltrone del Csm? Sono disposto a fare tutto per il bene del nostro Paese pero' con Renzi no, tutto tranne Renzi".