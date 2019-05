28 maggio 2019- 17:14 Governo: Salvini, 'aspetto lettera ma ora in Ue da pari a pari'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - “Aspetto la lettera. Come governo risponderemo sempre in maniera puntuale, decisa ed educata. Però se ci chiedono di aumentare le tasse la risposta è no, perché l’Italia è un grande Paese, siamo la seconda potenza industriale d’Europa, nonostante abbiano provato a fermarci in ogni maniera e abbiano massacrato il nostro sistema bancario, perché i tedeschi prima si sono sistemati le loro banche e poi hanno messo in difficoltà le nostre. Adesso torniamo a ragionare da pari a pari”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a Sky Tg24.