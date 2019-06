11 giugno 2019- 09:01 Governo: Salvini, 'basta coi no o mollo tutto, in due anni rilanciamo economia'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Non capisco le preoccupazioni di Conte. Io voglio fare il ministro dell'Interno e basta. Gli altri però devono cambiare passo. In ballo non ci sono voti in più, ma il futuro dell'Italia" anche perchè "deve essere chiaro a tutti che io sto al governo per aiutare gli italiani. Se uno pensa di stare lì a vivacchiare, si sbaglia di grosso". Matteo Salvini in due interviste a Libero e La Verità ribadisce di essere pronto a mollare tutto se il governo resta paralizzato nei veti delle ultime settimane. Senza quei no, dice Salvini, è possibile "rilanciare l'economia, il lavoro e tagliare le tasse. Un terzo degli italiani ha votato Lega, quindi ha votato Salvini per chiedergli di fare in economia cio' che ha fatto per affrontare il problema dell'immigrazione incontrollata. Se dovessi rendermi conto che nei prossimi due anni non si puo' muovere o cambiare nulla, ne trarrei le conseguenze. In una parola, sarebbe inaccettabile". Quanto a un eventuale rimpasto di governo, Salvini spiega: "Sui ministri grillini noi non ne facciamo una questione di nomi, ma di cose da fare. C'è l'alta velocità, lo sblocca-cantieri sul quale abbiamo trovato un accordo soddisfacente.Tutte queste sono opere che fanno ripartire il Pil. Però alcuni ministeri che nell'ultimo periodo hanno visibilmente rallentato devono ritrovare il passo. So che i Cinquestelle stanno facendo una riflessione su questo. Attendiamo". Sul salario minimo, poi, Salvini si dice pronto a discutere "ma mi chiedo: chi lo paga? Le imprese. E se prima non abbassi le tasse alle imprese, come fanno a sostenerlo?". Nessuna impuntatura invece sui mini bot: "Erano nel contratto di governo, ma non importa. Se non convincono io non mi impunto. Chiedo però a Tria e a Conte di trovare una soluzione rapida al problema".