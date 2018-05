9 maggio 2018- 09:09 Governo: Salvini, Belloni non la conosco, ma non è cambiamento

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Belloni non la conosco, sarà la migliore persona del mondo, ma se é un'esponente ministeriale che ha ottimi rapporti con Bruxelles la trovate in sintonia con gli elettori che hanno scelto il cambiamento?". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. "Non è un problema di persone, ma di impostazione", osserva il leader della Lega aggiungendo che "non esiste un governo neutrale, non esistono giornalisti neutrali o arbitri infallibili. Occorre un governo politico e ci proverò fino all'ultimo".