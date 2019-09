1 settembre 2019- 19:49 **Governo: Salvini, 'Conte? cosa non si fa per una poltrona...'**

Roma, 1 set. (AdnKronos) - "Cosa non si fa per la poltrona, che pena... Mi dispiace per gli elettori 5 Stelle che avevano creduto sinceramente in un grande cambiamento e si sono ritrovati con l’avvocato del Pd!". Lo scrive Matteo Salvini su twitter. "Almeno ora molti apriranno gli occhi, sono convinto che i giochini di palazzo, da tempo progettati ed oggi evidenti a tutti, verranno severamente puniti dagli elettori. Primo appuntamento: elezioni regionali il 27 ottobre in Umbria. Noi siamo pronti!".