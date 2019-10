2 ottobre 2019- 19:28 Governo: Salvini, 'Conte e Di Maio ad Assisi? Speriamo S.Francesco li illumini'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - - "Conte e Di Maio vanno ad Assisi? Speriamo che San Francesco li illumini e porti buon consiglio". Lo dice Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della visita al carcere di Perugia. Il leader della Lega spiega che venerdì non sarà alle celebrazioni per il Santo protettore d'Italia, "sarò a Roma, mi son già giocato Santa Rita e non vorrei abusare che poi qualcuno si offende...".