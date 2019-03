7 marzo 2019- 22:05 Governo: Salvini, 'crisi? di tutto per evitarla ma su Tav vado fino in fondo'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Sarebbe disposto ad arrivare fino ad aprire una crisi di governo sulla Tav? "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo, se devo andare fino in fondo, vado fino in fondo". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio. E poi ha aggiunto: "Io farò di tutto per evitare la crisi".