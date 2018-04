27 aprile 2018- 12:48 Governo: Salvini, Di Maio faccia un bagno di umiltà

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - “La mia parola vale più delle ambizioni di Di Maio. Io non riuscirei a fare quello che fa Di Maio: un giorno parla con la Lega e il giorno dopo parla con il Pd. Io rispetto gli elettori. Spero che Di Maio faccia un bagno di umiltà e torni a sedersi al tavolo del Centrodestra". Così Matteo Salvini. ai microfoni di 'Gioco a Premier' su Rai Radio1."Se dovessi scommettere un euro, scommetterei su un governo che rispetti il voto del 4 marzo - prosegue il leader della Lega - quindi con centrodestra e 5 stelle. Se così non fosse: elezioni, anche prima di ottobre. Anche con la legge elettorale invariata il centrodestra vincerebbe. Tanto lo sanno tutti che Renzi e Di Maio non c’azzeccano l’uno con l’altro”.