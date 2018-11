23 novembre 2018- 13:19 **Governo: Salvini, dimissioni Savona? Non penso, è asse portante**

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "Sui giornali ne leggo di tutti i colori, non credo a ministri dimissionari". Lo ha detto Matteo Salvini a SkyTg24 a proposito delle voci sull'ipotesi di dimissioni di Paolo Savona. "Non penso, è uno degli assi portanti del governo. Oggi ho letto sui giornali che non parlo con Di Maio: veramente c'ho parlato pure stamattina...".