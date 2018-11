22 novembre 2018- 10:08 Governo: Salvini, ebbi via libera Berlusconi ora non stacco la spina

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Sono al governo perchè" Silvio Berlusconi "mi disse Matteo vai e prova, pur di non andare ad elezioni vedi se riesci a mettere su un governo. Siccome io sono di coccio, se uno mi dice vai e prova, io provo. Però non è che dopo sei mesi, dico: i sondaggi sono buoni, quindi ho scherzato, torniamo a casa. Vado fino in fondo". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Unomattina'."A livello locale -ha aggiunto il segretario della Lega- l'alleanza è con il centrodestra e funziona bene da vent'anni".