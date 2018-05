7 maggio 2018- 19:20 Governo: Salvini, esecutivo centrodestra o voto in estate

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "E' fondamentale che il voto degli italiani sia rispettato. Quindi o un governo del centrodestra, oppure elezioni il prima possibile, per la prima volta in estate. Non c'è tempo da perdere, non esistono governi tecnici alla Monti". Così Matteo Salvini sulla proposta di un governo neutrale avanzata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.