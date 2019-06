11 giugno 2019- 20:29 Governo: Salvini, 'in caso di crisi vado al voto, no esecutivi improvvisati'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - In caso di crisi ci sono le elezioni? "Si, certo io non vado a fare governi improvvisati , prendendo 20 parlamentari di qua e di la’ che pur di non andare a votare prenderebbero al governo pure Topolino...". Lo ha detto Matteo Salvini ospite di Porta a Porta. "L’unico partito -ha sottolineato il leader della Lega- cui ora converrebbe andare a votare e far saltare tutto è proprio la Lega? Tanti mi dicono ma chi te lo fa fare? Io rispondo che a me non mi piace lasciare le cose a metà’...".