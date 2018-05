9 maggio 2018- 09:06 Governo: Salvini, in Fi si ragiona, io ci provo fino all'ultimo

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Di Maio non penso novità ne abbia, ha girato tutti i forni che poteva e ormai il pane è finito. I ragionamenti in queste ore si fanno in Forza Italia, di cui capisco tutte le remore e i dubbi". Lo dice Matteo Salvini ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital.