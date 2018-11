19 novembre 2018- 22:03 Governo: Salvini in smoking, l'ho affittato, mai più nei prossimi 10 anni

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - Reduce dalla cena al Quirinale offerta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in onore delll'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si presenta in smoking per essere intervistato da Nicola Porro per 'Quarta Repubblica'. Inevitabile uno scambio di battute, con il vicepremier che assicura che non lo indosserà "nei prossimi dieci anni. L'ho affittato, vi pare che nel mio armadio ci sia uno smoking?".