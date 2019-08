11 agosto 2019- 13:10 **Governo: Salvini, 'Io dittatore? Macché, io chiedo elezioni...'**

Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Non teme che qualcuno le dica che vuole diventare una sorta di dittatore? "Macché dittatore. Chiedo le elezioni, i dittatori non vogliono le elezioni, più democratico di così che vuoi avere nella vita?. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti a Taormina. "C'e' la costituzione che regola i poteri. Non voglio un governo che litiga sempre. Quelli che non vogliono le elezioni non amano la democrazia".