17 gennaio 2019- 20:24 Governo: Salvini, 'lavoriamo anche su famiglie numerose e facilitare fare figli'

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Reddito di cittadinanza e 'Quota 100'. Ma non solo. "Stiamo lavorando anche per aiutare le famiglie numerose" e "vogliamo fare una rivoluzione sul concetto di fare figli in Italia che fino al 2018 era un onere e una scommessa. Quando finirà questo Governo vogliamo che mettere al mondo figli non sia un salto nel buio ma una speranza". Ad affermarlo è il vicepremier Matteo Salvini al termine del Cdm.