9 maggio 2018- 09:03 Governo: Salvini, Mattarella doveva incaricarmi

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Non esistono governi neutrali. L'unica eccezione che dico a Mattarella è che se voleva un governo che non aveva i numeri doveva mandare il mio... Avrebbe comunque numeri più ampi di questi". Lo dice Matteo Salvini ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. "Serve un governo forte e determinato e che abbia il coraggio di dire no. Il centrodestra - rimarca - ha il 42% dei seggi, io ho detto a Mattarella di darmi l'incarico, ma lui contestava il fatto che non ci fosse il 51% necessario. Ma qualsiasi governo neutrale, balneare o quel che è non li ha".