19 giugno 2019- 15:23 Governo: Salvini, 'menzogne giornali, meglio diretta Fb senza mediazioni'

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Bene "questo dialogo in diretta, senza mediazioni" e senza "le bufale, le invenzioni, le menzogne di alcuni giornali che passano il tempo a parlare male di me e di voi, ma più ci attaccano e più ci aiutano". Lo dice Matteo Salvini in diretta Facebook.