11 agosto 2019- 17:17 **Governo: Salvini, 'Mi risulta che ci siano telefonate per una ammucchiata'**

Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Mi risultano che siano per ora numerose telefonate all'insegna della poltrona, per una ammucchiata per non mollare la poltrona. e' una certezza. C'era il patto della crostata, questo è il patto della poltrona. Per carità, io non faccio il santo però è veramente di uno squallore imbarazzante l'appello di Renzi ai 5 Stelle". Così Matteo Salvini a Catania.