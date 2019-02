7 febbraio 2019- 11:54 Governo: Salvini, 'mio ufficio sembra 'C'è posta per te', una denuncia al dì'

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Il mio ufficio ormai sembra 'C'è posta per te', ogni giorno trovo una busta con una denuncia. Mi hanno pure denunciato per aver commesso il reato di mostrare la faccia di quel comunista, assassino, delinquente di Battisti quando è rientrato in Italia. Poverino, non ha fatto nulla se non uccidere 4 persone nel nome del proletariato". Così Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Bussi sul Tirino.