18 febbraio 2019- 19:47 Governo: Salvini, 'non si può dire sempre di no'

Sassari, 18 feb. (AdnKronos) - "La Sardegna e l'Italia hanno bisogno di sì non di no: qua c'è bisogno di metano, di strade, di ferrovie, di porti e aeroporti, non si può dire sempre no a tutto: e no al metano, no al petrolio, no al gas, no al carbone, no al nucleare. Non è che possiamo scaldarci sfregando i legnetti, dobbiamo guardare avanti non tornare indietro". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, parlando in un comizio a Sassari.