20 agosto 2019- 19:11 Governo: Salvini, 'per Morra se si prega Madonna è messaggio a 'ndrangheta'

Roma, 20 ago. (AdnKronos) - "Il senatore Morra, presidente della commissione Antimafia, ha detto che il rosario in Calabria è un omaggio alla 'ndrangheta. Io rifacendomi a Maria e al buon Dio, secondo Morra, ho mandato un messaggio alla ndrangheta. Ma vi rendete conto? Ora in Calabria non si puo' pregare la Madonna. Alla faccia della libertà". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.