23 aprile 2018- 11:18 Governo: Salvini posta video aggressione anziano, pronto a riportare ordine

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - "Ma come si fa a prendere a pugni un anziano indifeso??? Lo schifoso delinquente che ha fatto questo andrebbe rispedito al suo Paese e là dovrebbe marcire in galera! Gli italiani chiedono di agire. Non vedo l’ora di riportare un po’ di ordine in questo Paese! Io sono pronto". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, postando il video dell'aggressione avvenuta sabato scorso a Milano ai danni di un anziano preso a pugni e rapinato sotto casa, in una traversa di viale Monza.