12 settembre 2019- 21:56 **Governo: Salvini, 'pur di non mollare poltrona, M5S lingua in bocca con Renzi'**

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Volevano cambiare e poi pur di non mollare la poltrona, i 5 Stelle si sono messi lingua in bocca con Renzi. Ora vogliono vedere che fanno questi? Perché non sono d'accordo su niente". Lo ha detto Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.