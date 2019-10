16 ottobre 2019- 18:51 Governo: Salvini, 'Renzi bufalone, smentito su ministero disabilità'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Avevamo fatto il ministero per la Disabilità, sono loro e lo hanno abolito. Ieri sera l'ho detto a Renzi e lui ha risposto che erano state le associazioni di disabili a chiederlo. Mi è sembrato strano e infatti oggi è uscito il comunicato della Fish, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che smentisce il bufalone di Firenze...". LO dice Matteo Salvini in un comizio a Corciano.