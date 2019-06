11 giugno 2019- 11:44 Governo: Salvini, 'ridurremo tasse, Italia tornerà a sorridere'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Assolutamente sì". Matteo Salvini è convinto di poter centrare l'obiettivo di ridurre le tasse. Dice a Radio Rai1. "Riusciremo a fare sull'economia quello che abbiamo fatto su immigrazione e sicurezza. Abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie è l'unico modo per far ritornare a correre e a sorridere l'Italia". "Siamo tutti per evitare la procedura d'infrazione ma sono ben saldi gli obiettivi di ridurre le tasse e di non alzarle. Se qualcuno chiedesse il ripristino della legge Fornero, l'aumento delle tasse, l'Iva da Roma arriverebbe un compatto no".