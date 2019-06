21 giugno 2019- 20:03 Governo: Salvini, 'rimpasto? soddisfatto ministri Lega, non metto becco in M5S'

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Non metto becco in casa altrui. Dico solo che io sono soddisfatto del lavoro dei ministri della Lega". Matteo Salvini risponde così a Zapping in merito ad un eventuale rimpasto di governo che potrebbe riguardare ministri M5S come Danilo Toninelli.