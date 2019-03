8 marzo 2019- 08:27 Governo: Salvini, 'ringrazio Berlusconi ma non ho ambizioni personali'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Ringrazio" Silvio Berlusconi "per la stima, ma mi piace fare quello che sto facendo e quindi non ho ambizioni personali e comunque la parola data viene prima di qualunque sondaggio e di qualunque ambizione personale. Non sento sirene e lusinghe che mi dicono fai qui fai di là". Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, commenta la disponibilità a sostenere un governo da lui presieduto manifestata dal leader di Forza Italia.