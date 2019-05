27 maggio 2019- 21:56 Governo: Salvini, 'se si lavora io leale, ma se ricominciano polemiche...'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Noi abbiamo avuto 9 milioni di consensi e in Parlamento siamo la metà ma non rompo in base ai sondaggi e alle convenienze. Io ho dato la parola, sono leale ma basta che si facciano le cose. Se invece di ripartire, però, ricominciano le polemiche con Di Battista che mi attacca, Grillo che mi prende in giro... Gli italiani mi pagano lo stipendio per fare il ministro, non per litigare con loro". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.