3 novembre 2019- 13:02 Governo: Salvini, 'si pestano come fabbri, Zingaretti? Sparito'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Al governo ormai si pestano come fabbri, Renzi contro Conte, Conte contro Di Maio, Di Maio contro tutto il mondo... Notizie di Zingaretti non ce ne sono, è sparito, l'hanno visto con gli orsi qui in Trentino. Avete fatto nascere un governo contro il popolo, contro il buonsenso, contro la democrazia e il rispetto della volontà popolare? Adesso dimostrate cosa sapete fare. Ma se gli italiani devono giudicare da questi due mesi... Che Dio ce ne scambi. E' un governo di incapaci, di traditori, venduti e incompetenti, persino i giornali ufficiali adesso iniziano ad avere dubbi". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook dalle montagne del Trentino.