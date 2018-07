9 luglio 2018- 21:43 Governo: Salvini, solidarietà a Caporale

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Poche sere fa a Palomonte, Salerno, ignoti hanno appiccato un incendio davanti alla casa dei genitori del giornalista del Fatto Quotidiano. Indagano i carabinieri. In attesa che i responsabili vengano individuati, rinnoviamo l’impegno per riportare legalità e rispetto in questo Paese. Ad Antonello un abbraccio che estendo alla sua famiglia". Lo dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.