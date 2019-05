18 maggio 2019- 21:04 **Governo: Salvini, 'spero lunedì nessun rinvio Cdm'**

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Lunedì sono a Roma e aspetto di essere convocato" per il Consiglio dei ministri. "Il decreto sicurezza è pronto, spero che non ci siano calcoli elettorali. Come è importante il decreto famiglia. Spero che nessuno dica ci sono le elezioni ne riparliamo tra dieci-quindici giorni". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella, su Sky Tg 2.